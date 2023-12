Gli ultimi commenti di David Moyes su un nuovo acquisto hanno lasciato preoccupati i fan del West Ham

Leggi su justcalcio

(Di domenica 17 dicembre 2023) Notizia fresca giunta in redazione:ha insistito sul fatto che non ha bisogno di ingaggiare unattaccante prima della finestra di mercato di gennaio. Parlando prima della partita contro i Wolves, ieri ha detto ai giornalisti che non è necessario unattaccante dato che ha già artisti del calibro di Bowen, Antonio, Divin e Danny Ings. Ha detto (tramite The Guardian): “Non penso che lo faremo. Abbiamo Bowen, abbiamo Micky Antonio, abbiamo Danny Ings, abbiamo il giovane Divin. Non sono i numeri che ci servono”.ha preoccupato i fan con i suoiAltre storie / Ultime notizie Questii ...