Gli assenti e la mancanza dei tifosi | Andreoletti | “Nelle difficoltà si vedono le vere squadre”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiMatteosi gioca una buona fetta di futuro, in bilico c’è il suo destino sulla panchina del Benevento dopo gli ultimi risultati negativi ottenuti. I giallorossi, privi del supporto del proprio pubblico, saranno di scena domani al “Francioni” per affrontare il Latina di Di Donato. A fare il punto della situazione è stato lo stesso allenatore, intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Atteggiamento – Trasferta e partita complicata come tutte. Il nostro momento non è felicissimo, dobbiamo dare risposte importanti prima di tutto a noi stessi. Dovremo essere più bravi negli episodi, non siamo stati fortunati ultimamente ma non voglio alibi. Nell’ultima partita c’è stata anche la prestazione ma non basta, dobbiamo fare di più.– Tello è rientrato, lo abbiamo gestito in settimana. Terranova invece non sarà ...