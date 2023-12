Giuseppe | chi è il nuovo fidanzato di Anna Pettinelli | lavoro e vita privata

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 17 dicembre 2023)ha uned è nuovamente felice. Ma non si tratta dell’uomo che tutti hanno scambiato erroneamente per il suo compagno, ovvero l’ex di Arisa. Ospite di Verissimo, la prof di Amici 23 si è raccontata svelando alcuni retroscena sulla suae parlando anche del rapporto con Rudy Zerbi.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.