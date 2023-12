Gigante maschile Alta Badia 2023 | risultati e classifica prima manche | Odermatt al comando | Borsotti miglior italiano

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ildella Coppa del Mondo/2024 di sci alpino riparte dall’e lo fa nel segno di Marco, che guarda tutti dall’alto al termine della. L’elvetico, grande favorito alla vigilia, ha sciato 1:14.83, mettendo a referto iltempo e portandosi aldella. Secondo a tre decimi il croato Filip Zubcic, che precede di 5 centesimi l’austriaco Marco Schwarz. Pettorali alti anche per gli altri due atleti in top 5 – a testimonianza del fatto che scendere per primi fosse un vantaggio – ovvero Kranjec e Pinturault. Per quanto riguarda gli azzurri, ile è Giovanni, protagonista di un ottima prova ...