Gf | Massimilano Varrese bacchettato | “Saresti da squalifica”

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 17 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimilianoa cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Le parole di Alfonso Signorini scuotono Massimilianoal Grande Fratello che viene a conoscenza del volere popolare Massimiliano, uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, durante la punta di sabato 16 dicembre è venuto a conoscenza delle parole di Gessica Notaro, da Alfonso Signorini che si è limitato a bacchettare in diretta l’attore: “da”. Eppure nessun provvedimento per lui nonostante le gravissime azioni fatte dallo stesso e mostrate in diretta. (adsbygoogle = ...