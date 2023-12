GeVi Napoli | sconfitta nel derby contro Scafati

(Di domenica 17 dicembre 2023) La Givovainterrompe la striscia di quattro sconfitte consecutive . La Givova porta a casa ilcampanola. Avvio equilibrato nella prima metà del quarto iniziale con Nunge (11 punti e 5 rimbalzi) e Pinkins (16 punti, 6 assist e 5 rimbalzi) a battagliare dentro l’area partenopea, mentre Sokolowski (16 punti e 5 rimbalzi) e Jaworski (13 punti) colpiscono in risposta da dietro l’arco; successivamente, Robinson prende in mano le redini del gioco e alza i giri del motore ispirando il parziale di 9-0 – registrato grazie alle triple di Rossato, Nunge e Rivers (17 punti con 5/8 da tre) – con cuitenta l’allungo (15-8). La volontà di Zubcic (13 punti) fa rinsavire: infatti, il croato firma in solitaria un break di 0-6 che ...

Squillino le trombe in tutta la Campania: all’orizzonte c’è un derby tutto da gustare in questa undicesima giornata di Lega Basket A! Separate in ... (metropolitanmagazine)

Basket: derby campano in Serie A, l'attesa di Scafati - Napoli

. Alle 18.15 sarà palla a due alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano per il derby campano tra la Givova Scafati e la. Ultime ore di attesa per il match tra i gialloblu e gli azzurri. 'È un derby e non vediamo l'ora di scendere in campo. - ha spiegato il coach della, Igor Milicic - È per questo ...

FOTO - Garcia fa il turista a Ravello: "Ne approfitto per visitare questi posti incantevoli"

L’ex allenatore del Napoli ha trascorso la domenica in Costiera Amalfitana in compagnia della compagna Francesca Brienza.

Basket, l’Olimpia Milano piega Varese in Serie A con un super Shields. Simone Zanotti trascina Cremona, vittorie interne per Treviso e Scafati

Si sono completate da poco le quattro partite del pomeriggio per la dodicesima giornata della Serie A di basket 2023-2024, in attesa dei posticipi della domenica sera. Andiamo a fare un breve riepilog ...