Gesto di De Laurentiis verso i tifosi | la rivelazione fa il giro dei social | avete saputo?

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 17 dicembre 2023) Dedi distensionepresenti questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona: la voce fa ildeiNapoli-Cagliari è cominciata con una decisione inaspettata, a causa del clima poco favorevole, in particolare al forte vento presente in città, si è optato per un rinvio di mezz’ora dell’inizio del match. Al posto che alle ore 18:00 la gara è cominciata alle 18:30, per dei controlli da parte dei Vigili del Fuco sulla copertura dello Stadio Diego Armando Maradona. Questo ha inevitabilmente creato innumerevoli scompensi logistici, con i tornelli dello stadio aperti solo pochi minuti prima dell’inizio della partita. Le file chilometriche hanno riempito gli spiazzali antistanti le entrate dell’impianto. Ildi De ...