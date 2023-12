Genea Lanzara | vittoria casalinga contro il Palermo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLacentra il riscatto. Nell’ultima giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie A Silver i salernitani ritrovano l’appuntamento coi due punti superando, tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo, il Re Borbone CUScol punteggio finale di 31-26 in proprio favore. Un successo fondamentale per capitan Milano e compagni ai fini della classifica, che vede i rossoblu al termine della prima parte del campionato al settimo posto in classifica in coabitazione col Verdeazzurro, posizione che garantisce la permanenza in Serie A Silver e la partecipazione ai PlayOff Promozione per la massima serie. Match in sostanziale equilibrio sino al 7’ di gioco quando, sul parziale di 3-3, i salernitani piazzano con Arena, Fragnito e Dello Vicario un break di tre segnature che vale il ...