Gaza | ancora raid al nord | aiuti umanitari da sud Cresce il pressing Ue su Israele | ora anche la Francia chiede il cessate il fuoco

(Di domenica 17 dicembre 2023) Con l’apertura del valico di Kerem Shalom, per la prima volta dal 7 ottobre oggi sono entrati adirettamente dallo Stato ebraicodelle Nazioni Unite. Ad annunciarlo è stato il premier Benjamin Netanyahu, dando seguito a una richiesta fatta esplicitamente nei giorni scorsi dagli Usa. Prima di oggi, il valico era utilizzato solo come centro di ispezione per i mezzi che venivano dal valico più a sud di Rafah, tra l’Egitto e, e dove dovevano ritornare con un forte dispendio di tempo. Il movimento delle persone e degliin entrata e in uscita daera consentito solo attraverso il valico di Rafah. Con l’apertura del Kerem Shalom si presume che aumenteranno gli. Al contempo, continuano incessantii bombardamenti ...