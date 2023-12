Gas e Luce | con l’addio al mercato tutelato fioccano le truffe | i codici da non dare mai al telefono

Leggi su quifinanza

(Di domenica 17 dicembre 2023) In vista dello stop aldel gas del 10 gennaio 2024 milioni di famiglie dovranno decidere l’operatore a cui affidarsi tra i fornitori già a caccia di contratti, poi ad aprile toccherà all’elettricità. Ed è in questo passaggio delicato che i truffatori sono in agguato, pronti ad approfittare del momento di incertezza e di confusione degli utenti, in particolare i più anziani, in difficoltà tra le condizioni e i cavilli spesso incomprensibili. Nessuna fretta La prima cosa da tenere a mente innanzitutto è che non c’è fretta: le famiglie che entro gennaio non sono passate allibero non rischiano nessuna sanzione, né di rimanere da un giorno all’altro senza gas o. I clienti ritardatari riceveranno dai fornitori, per quanto riguarda il gas, un’offerta simile alle condizioni che avevano nel ...