Garbagnate | il Pronto soccorso dalla parte delle donne contro la violenza

(Di domenica 17 dicembre 2023), ilsi schiera. Qual è il primo posto in cui troppo spesso va a finire una donna che subisce? Con chi deve interfacciarsi innanzitutto? Non con le forze dell’ordine, non con il giudice, ma con i sanitari che la soccorrono e la curano. Sono loro i primi ...

Startup IIT: quattro casi differenti per arrivare al mercato

...per essere certificato e ad andare sul mercato. "In realtà puntualizza Zenzeri siamo già ... I prossimi passaggi "Far sì che le forniture, grazie ai nostri impianti pilota in sede a...

Due ospedali “a misura di donna“

Gli ospedali di Garbagnate Milanese e Rho si confermano a ‘misura di donna’. E tra i servizi valutati ci sono anche quelli offerti nell’ambito del contrasto alla violenza contro le donne, dalla collab ...