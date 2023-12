Gagliardini | «Tornare a San Siro sempre bello Per tanti anni la mia casa»

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roberto, centrocampista del Monza ed ex dell’Inter, ha parlato del suo ritorno a Sanoggi, dove affronterà il Milan. SAN– Queste le parole di Roberto, centrocampista del Monza ed ex dell’Inter, a Sky Sport sul suo ritorno a Sanoggi, dove affronterà il Milan. «a San. È stato perla mia, quindi è». Fonte: Sky Sport Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...