(Di domenica 17 dicembre 2023) L'arbitraggio diha fatto quindi discutere e i vertici arbitrali lo hanno considerato negativo, come si leggea 'Gazzetta dello sport'. Riflettori puntati più sul mancato rosso che sul ...

A pochi minuti dal 90? un Massimiliano Allegri infuriato con la sua squadra ha gettato via giacca e cravatta . Con la Juventus avanti 1-0 sul campo ... (sportface)

E' stato un autentico show quello messo in scena da Massimiliano Allegri nel finale di Milan-Juventus . Insoddisfatto di come i suoi giocatori ... (panorama)

La Juventus si è rilanciata pienamente per la corsa allo scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal colpo sul campo del Milan con il ... (calcioweb.eu)

La sfida tra Juventus e Inter, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A, si è conclusa sul risultato di 1-1. Lo scontro scudetto si è ... (calcioweb.eu)

Furia Juventus su Massa, sanzione a sorpresa: la decisione sull'arbitro

Genoa -non è stata una partita senza episodi arbitrali e la direzione di gara di Massa ha lasciato molto a desiderare. Massa (LaPresse) - Calciomercato.itA infuriarsi soprattutto i ...

Furia Juventus su Massa, sanzione a sorpresa: la decisione sull’arbitro

L'arbitraggio di Massa in Genoa-Juventus ha fatto infuriare i bianconeri e arriva la decisione sul direttore di gara: sanzione a sorpresa ...

Massa stavolta non ha alibi: Rocchi boccia arbitro e Var di Genoa-Juve, ecco perché

Arriva la bocciatura da Rocchi per l'arbitro Massa e per il varista Fabbri dopo i due gravi errori in Genoa-Juventus, il perché e le reazioni dei tifosi ...