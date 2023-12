Frontale all’ingresso della superstrada vicino all’ospedale | due feriti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 dicembre 2023) Bergamo. Un incidentetra due auto che si è verificato intorno alle 17 di domenica (17 novembre) sulla rampa d’accessoha paralizzato il traffico nella zona dell’ospedale. Coinvolte due auto, guidate da un uomo di 32 anni e da uno di 40: nessuno dei due ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine, che hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno insieme al 118 liberato uno dei due autisti. La strada è rimasta bloccata per diverso tempo per permettere di ripulire i detriti e svolgere i rilievi. Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie di Bergamonews? Clicca su questo link ed entra nel nostro canale Whatsapp, dove potrai ricevere le news più importantigiornata.