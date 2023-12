FOTO Provincia | la carica dei 1400 per 12 consiglieri

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiC’è la folla delle grandi occasioni davanti Palazzo di Caracciolo sede delladi Avellino, chiamata al rinnovo del Consigliole. (LEGGI QUA) Sono 1409 i sindaci e gli amministratori irpini chiamati ad esprimere la preferenza per eleggere in tutto 12che andaranno a formare il nuovo parlamentino dell’ente di secondo livello, in attesa della nuova riforma che darà di nuovo voce ai cittadini. Da questa mattina alle 8:00 e fino alle 20:00 di oggi sono chiamati ad esprimere la propria preferenza per il rinnovo del consigliole solo gli amministratori. Un via vai importante a partire dai sindaci, quello di Montella, Rizieri Buonopane, nella doppia veste di Presidente della, a Gianluca Festa e Angelo Antonio D’Agostino, a tutta la ...