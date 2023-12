Formula1 | Vasseur | “Ferrari 2024? Non arrendersi mai”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic. (askanews) –un anno dopo con un Mondiale 2023 gestito nel miglior modo possibile con un’eredità e unche di fatto diventa il primo in cui tutti i passi compiuti saranno legati alle sue scelte. “Tutto è successo a quattro settimane dal lancio della macchina e cinque o sei settimane prima del Bahrein, ma ora penso di essere in una situazione diversa e molto più a mio agio” ha detto. Confermata la data di presentazione della nuova monoposto: il 13 febbraio. Dopo una partenza difficile “Siamo stati in grado di reagire dopo sei mesi difficili e a partire da Monza si sono visti i risultati”. Presto una decisione sui rinnovi dei contratti per Leclerc e Sainz: “abbiamo ancora settimane e mesi davanti a noi. Un anno fa avevo detto che avrei provato a prendere una decisione entro la fine di quest’anno, ma devo ammettere che l’ultima ...