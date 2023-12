Formazioni ufficiali Bologna-Roma | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 dicembre 2023), ledei due allenatori per il match di Serie A in programma alle 18 Comunicate ledi, match di Serie A in programa alle 18.(4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, LIorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho