Focus | arriva lo speciale “La medicina nel mondo antico”

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 17 dicembre 2023) Suunoappuntamento con: “Lanel”. Cosa vedremo in onda”, lunedì 18 dicembre, in prima serata, propone lo«Lanel», a cura di Laura Pepe, dedicato alle conoscenze terapeutiche di Romani e Greci. La divulgatrice svela come i medici dell’antichità facessero diagnosi, operassero e curassero le malattie più gravi, basandosi su credenze popolari, pratica erboristica e religione. LEGGI ANCHE: Federico e Vittorio sempre più vicino al Grande Fratello Pepe, inoltre, spiega come oggi sia possibile capire – attraverso lo studio di fonti storiche e scienze forensi, applicate agli scheletri dell’epoca – lo stato di salute delle ...