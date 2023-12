Fluminense-Al Ahly SC Coppa del mondo per club | 18-12-2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Il Mondiale per club 2023, in corso di svolgimento in Arabia Saudita, è arrivato alle semifinali. La prima mette dinanzi i brasiliani, campioni del ... (sport.periodicodaily)

Mondiale per Club : Al Ahly batte l’Al-Ittihad e vola in semifinale contro il Fluminense

L’Al Ahly batte per 3-1 ‘Al Ittihad e conquista un posto in semifinale del Mondiale per Club, dove incontrerà il Fluminense. I campioni d’Africa in ... (sportface)