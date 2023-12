Florida | la leader delle mamme conservatrici costretta a dimettersi per lo scandalo sessuale del marito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Lui eletto alla presidenza del partito repubblicano in, lei cofondatrice del gruppo “Moms for Liberty” –dichiaratamente anti-gay -, si apprestava a cominciare il suo terzo mandato nel Board dell’autorità scolastica per la contea di Sarasota. Christian e Bridget Ziegler hanno visto crollare le proprie ambizioni politiche, dopo che lui è stato accusato di aggressioneda una donnaa intrattenere un rapporto a tre con la coppia. Il dipartimento di polizia di Sarasota sta indagando sull’accusa di una donna secondo cui Christian Ziegler l’ha violentata nel suo appartamento in ottobre. I documenti della polizia dicono che gli Ziegler e la donna avevano programmato un rapportoa tre quel giorno, ma Bridget Ziegler non vi avrebbe ...