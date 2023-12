Fiorentina-Verona | probabili formazioni | Italiano senza Nico

(Di domenica 17 dicembre 2023) Questo pomeriggio in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte die Baroni Questo pomeriggio in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte die Baroni.(4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Duncan, Mandragora, Ikoné, Bonaventura, Kouamé, Beltran. All.(4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano, Folorunsho, Hongla, Ngonge, Serdar, Lazovic, Djuric. All. Baroni.

Ci sarà Milenkovic, che non era stato espulso domenica all'Olimpico: un abbaglio per quasi tutti i cronisti, che arbitro e collaboratori non hanno ... ()

Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Verona , match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Si scende in campo al ... (sportface)

Calcio 2023 - 2024 Serie A Tabellino partita HellasSquadra in casa HellasSquadra avversariaAlle 15.00 si disputa la gara- Hellas. Baroni deve fare a meno di Duda, fermato dal Giudice Sportivo, ...

La Nazione dedica un focus anche alla sfida che ci sarà in panchina per Fiorentina-Hellas Verona di oggi. Da una parte Vincenzo Italiano, grande ex gialloblu con 260 presenze e 25 gol in ...

Fiorentina attesa oggi dalla partita contro l'Hellas Verona alle ore 15 all'Artemio Franchi. Gli uomini di Italiano dovranno fare i conti con tante assenze e diversi acciaccati ma ...