Fiorentina-Verona 1-0 LIVE | la sblocca Beltran

(Di domenica 17 dicembre 2023) Al Franchi, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,si affrontano nel match valido per la 16esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 78? – GOL! Ikoné mette in mezzo, liscio di Hien escarica sotto la traversa l’1-0 74? – Cross morbido di Biraghi, Mandragora gira al volo ma in due tempi blocca Montipò 69? – Miracolo di Terracciano su Hien: gran riflesso sul colpo di testa del difensore da sviluppi di angolo 62? – Anche Biraghi tenta su punizione, ma il pallone finisce ancora una volta sul fondo 52? – Suslov dai 20 ...

Serie A: in campo Fiorentina - Verona 0 - 0 e Udinese - Sassuolo 2 - 0 DIRETTA

Friulani in vantaggio con Lucca. Ilsbaglia un rigore al 2'

FRANCHI, Solo 26mila tifosi per Fiorentina-Verona

Non c'è il pienone per questa gara con il Verona visto che nelle tribune ci sono tanti spazi vuoti, con la Ferrovia praticamente semi-vuota. Sono infatti 26.311 i tifosi presenti, per ...

Parziali delle partite delle 15. Ancora Lucca

L'Udinese è andata all'intervallo in vantaggio sul Sassuolo per 1-0, grazie al gol segnato da Lucca al 36'. Pari per 0-0 tra Fiorentina e Verona, con i veneti che hanno ...