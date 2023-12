Fiorentina-Verona 1-0 | decide Beltran e viola quarti

Leggi su italiasera

(Di domenica 17 dicembre 2023) (Adnkronos) – La, fresca di qualificazione agli ottavi di Conference, trova un successo importante, in casa, 1-0 sul, oggi 17 dicembre nella 16esima giornata del campionato di Serie A 2023-2024, dopo una gara di grande sofferenza, soprattutto nel primo tempo. Isi impongono grazie ad un gol die salgono a 27 punti agganciando momentaneamente il Napoli al quarto posto. Buona gara dela cui è mancato solo il gol e che non riesce a schiodarsi dal penultimo posto con 11 punti in classifica. I gialloblu hanno l’occasione colossale già al 3?, ma il rigore calciato da Djuric viene respinto da Terracciano che poi copre lo specchio a Suslov e Ngonge spreca il tap-in clamorosamente. Il penalty è stato assegnato dopo un controllo al Var per il contatto tra Terracciano ...