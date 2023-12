Fiorentina | Kouame | 'Vogliamo andare in vantaggio e mantenerlo'

E' la serata in cui Pioli e Italiano, tecnici di Milan e Fiorentina, chiedono un segnale forte ai loro attaccanti: da una parte Luka Jovic,... (calciomercato)

E' un'immagine che dice tutto: Christian Koaumé ha posta to oggi su proprio profilo Instagram la foto della sua gamba ammaccata e ferita e i ... (247.libero)

DIRETTA Serie A, Fiorentina - Verona e Udinese - Sassuolo: segui la cronaca LIVE

Probabili formazioni- Verona e Udinese - SassuoloEcco le probabili formazioni delle due partite:(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; ...

Fiorentina-Verona, le formazioni ufficiali: tornano Hien e Magnani

Baroni per Fiorentina-Verona non cerca colpi a effetto e rispetta le previsioni della vigilia. In mezzo c'è Hongla, davanti Djuric ...

FORM. UFFICIALI, ITALIANO RIVOLUZIONA: GIOCANO BELTRAN E NZOLA

Sta per avere inizio il match al Franchi tra Fiorentina ed Hellas Verona, 16^ giornata di Serie A. I Viola vanno a caccia della terza vittoria consecutiva al Franchi che ...