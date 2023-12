Fiorentina | Beltran ' gol sensazione unica | contavano i tre punti'

(Di domenica 17 dicembre 2023) "Il gol è stata una. Una vittoria che ci serviva, non abbiamo fatto una grande partita ma per noi era importante trovare i tre. Ci sono tante cose che però dobbiamo migliorare". ...

**Calcio: Serie A, Fiorentina - Verona 1 - 0, decide Beltran e viola quarti**

Lapassa al 78' passa: Ikone la mette in area, Hien liscia il rinvio,scarica il destro sotto la traversa per l'1 - 0 viola. Il Verona accusa il colpo e non riesce più a reagire.

Serie A - Le pagelle di Fiorentina-Verona 1-0: Terracciano eroe, Ngonge e Djuric spreconi

SERIE A - I voti ai protagonisti di Fiorentina-Verona 1-0 con le pagelle della partita: il migliore è decisamente l'estremo difensore della viola, autentica ...

Fiorentina-Hellas Verona 1-0, Terracciano salva la Viola | Le pagelle gigliate

Fiorentina-Hellas Verona 1-0, una brutta Viola prevale con il minimo scarto sugli uomini di Baroni. A decidere la sfida e' Beltran. Le pagelle.