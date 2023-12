(Di domenica 17 dicembre 2023) DOMENICA IN CENTRO. Grande afflusso di persone sia inbassa che a: bancarelle, giostra e ruota grandi attrazioni per grandi e piccini.

In seconda fila i ministri Salvini, Sangiuliano e Casellati e il presidente della Regione Fontana Definite ufficialmente le presenze sul palco reale ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Definite ufficialmente le presenze sul palco reale del Teatro alla Scala per la prima di questa sera (ore 18) quando si alzerà il ... (nuovasocieta)

L’imprenditore parla ad Atreju, la festa di Fratelli d’ Italia . «Lo Stato spera che tu non apra mai, ti mette mille ostacoli. E poi abbiamo alberghi ... (vanityfair)

Il ricordo di Enrico Berlinguer e del vecchio Partito Comunista italiano unisce un Partito democratico in crisi d'identità (ilgiornale)

Ecopelliccia inverno 2024: i modelli più glam e "coccolosi"

Balchik - Giacca in Finta Pelliccia Donna. Prezzo: 72,58 su amazon.it Perché ci piace ...PER LOOK EASY E CALDI Un'altra tipologia di ecopelliccia che ci ha letteralmente conquistate e che va...

4 Torri al quarto ko di fila. Con Macerata solo un punto Quotidiano Sportivo

Fila alla casa di Babbo Natale, ristoranti pieni in Città Alta: ancora pienone per le festività a Bergamo - Foto e video L'Eco di Bergamo

Pallavolo A2 maschile – Santa Croce si fa il miglior regalo: infligge la prima sconfitta alla capolista

Una Kemas Lamipel stratosferica si fa il miglior regalo di Natale possibile e interrompe l’imbattibilità della capolista Yuasa Battery Grottazzolina, centrando la quarta vittoria di fila. In un PalaPa ...

Caivano - Gratteri alla gente: «Scegliete da che parte stare»

"Sono qui per sentire parlare i cittadini di Caivano, per capire cosa pensano di questo grande impegno dello Stato, cosa vogliono fare. Alle prossime elezioni dovete fare una scelta di campo, chiederv ...