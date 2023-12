Fifa | Inter ufficialmente al Mondiale per Club 2025 negli Usa

Non solo le novità legate al Mondiale per Club: il Consiglio FIFA ha anche annunciato i criteri di quella che sarà la nuova versione... (calciomercato)

Coppa Intercontinentale , torna in campo la storica competizione : la decisione della FIFA e tutti i dettagli in merito La FIFA ha deciso: dal 2024 ... (calcionews24)

FIFA - UFFICIALE : l'Inter è al Mondiale per Club 2025. Tutti i dettagli

Il Consiglio della FIFA ha annunciato ufficialmente gli ultimi dettagli legati ai criteri di qualificazione per il Mondiale per Club 2025. Come... (calciomercato)