Ferrari | arriva la conferma | “Gli errori che eviteremo ” annuncio straordinario

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 17 dicembre 2023) Dopo le parole positive di John Elkann e Fred Vasseur,anche la comunicazione di Enrico Cardile in vista del Mondiale 2024 Laha la grande voglia di partire a spron battuto per la prossima stagione. C’è un grande entusiasmo ed ottimismo a Maranello in vista della prossima stagione a partire da John Elkann Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.