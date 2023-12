Femminicidi nel tempo | la storia di Tiziana Gatti

Leggi su 361magazine

(Di domenica 17 dicembre 2023) uccisa a Castelnovo di Sotto il 21 marzo 2022 dall’ex genero Ilo di, 62 anni, risale al 21 marzo 2022 e avvenne a Castelnovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia, all’interno dell’abitazione della figlia adulta della vittima.? L’assassino è Osborne Tukpeh Antwi, 36 anni, di origini liberiane. La mattina del 21 marzo 2022,era andata, come tutti i giorni, a casa della figlia per prendersi cura dei due nipotini. In quel momento l’uomo ha aggredito la donna, probabilmente in seguito ad un diverbio nato per la separazione dalla figlia. La coppia, infatti, non sposata ma convivente stava attraversando un difficile periodo e di fatto era separata in casa. L’uomo viveva ancora in casa forse in attesa di una sistemazione....