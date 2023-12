Fedez risponde alla Meloni | «Singolare che attacchi mia moglie Chiara Ferragni | è questa la priorità del governo?»

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il rapper ha condiviso una serie di storie dopo che la premier aveva fatto riferimento all'imprenditrice emulta per il pandoro: «Mianon ha l'immunità come la Santanché. Quindi pagherà, se dovrà pagare»

(Adnkronos) – "Nel momento in cui toccate i miei figli, avete un problema". Fedez reagisce alle offese e ai post vergognosi, con Insulti e minacce , ... (forzearmatenews)

Post deliranti contro il bambino, in campo prima di Milan-Frosinone "Nel momento in cui toccate i miei figli, avete un problema". Fedez reagisce ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “Nel momento in cui toccate i miei figli, avete un problema”. Fedez reagisce alle offese e ai post vergognosi, con Insulti e ... ()

'Non ho parlato fino ad ora perché la vicenda non riguardava me né tuttora mi riguarda. Riguarda mia moglie che è indipendente e impugnerà quello che ... (247.libero)

Fedez risponde alla Meloni e difende Ferragni, facendo l'elenco delle opere di beneficenza fatte dai due

non ha tardato molto a prendere la parola per rispondere alle accuse, neanche troppo velate, che la premier Giorgia Meloni ha fatto, dal palco di Atreju, alla moglie del rapper Chiara Ferragni. "...

Fedez risponde a Giorgia Meloni: «Singolare che attacchi mia moglie Chiara Ferragni, è questa la priorità del governo»

Il rapper ha condiviso una serie di storie dopo che la premier aveva fatto riferimento all'imprenditrice e alla multa per il pandoro: «Mia moglie non ha l'immunità come la Santanché. Quindi pagherà, s ...

Fedez attacca Meloni e difende Ferragni: «Queste le priorità del Paese». E sul caso pandoro: «Non riguarda me»

Fedez prende la parola per difendere la moglie dalle accuse, non troppo velate, rivolte a Chiara Ferragni da Giorgia Meloni dal palco di Atreju. «Gli infuencer non sono ...