Fedez replica a Giorgia Meloni dopo l’attacco a Chiara Ferragni | “Mia moglie si difenderà | diffidate di voi stessi”

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 17 dicembre 2023) Anchecita il caso dei Pandori Balocco griffati, pur non citando direttamente l’influencer, e lo fa in occasione della kermesse politica del suo partito, Atreju, a Roma.le sue parole però,non poteva restare in silenzio ed ha deciso di intervenire in difesa della– e di se... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.