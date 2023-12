Fedez a Meloni | «Singolare che attacchi mia moglie | è questa la priorità del governo?»

(Di domenica 17 dicembre 2023) Il cantante nelle stories su Instagram: «Chiara impugnerà la sentenza e non ha l’immunità come Santanché»

Dopo il discorso di Meloni dal palco di Atreju sulla necessità di tornare a produrre e non avere solo influencer come modelli, Fedez replica: "Le ... (ilgiornale)

Fedez risponde alla Meloni e difende Ferragni, facendo l'elenco delle opere di beneficenza fatte dai due

non ha tardato molto a prendere la parola per rispondere alle accuse, neanche troppo velate, che la premier Giorgiaha fatto, dal palco di Atreju, alla moglie del rapper Chiara Ferragni. "...

Fedez attacca Meloni e difende Ferragni: «Queste le priorità del Paese». E sul caso pandoro: «Non riguarda me»

Meloni attacca Chiara Ferragni (senza nominarla): «Panettoni in beneficenza per gonfiare cachet». E l'influencer scompare dai social

