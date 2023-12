(Di domenica 17 dicembre 2023) Ilin casa diinizia sempre in anticipo . Ospite a 'Verissimo' la conduttrice racconta come gli addobbi sono pronti già ai primi di novembre mentre la corsa ai...

Il tradizionale appuntamento, tenutosi all'Auditorium della Conciliazione, andrà in onda su Canale 5 la sera di Natale , il 25 dicembre. Riccardo ... (sbircialanotizia)

Federica Panicucci sul Natale: "Inizio a comprare i regali a luglio"

Il Natale in casa diinizia sempre in anticipo . Ospite a 'Verissimo' la conduttrice racconta come gli addobbi sono pronti già ai primi di novembre mentre la corsa ai regali assomiglia a una maratona: ' ...

Verissimo, Federica Panicucci in lacrime per il ricordo del papà: «Lui è sempre con me»

Federica Panicucci ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo ha parlato dell'amore per il Natale, del rapporto con i suoi figli e del dolce ricordo di suo ...

Il Natale di Federica Panicucci senza il suo papà: “C’è sempre”

Prova ancora molto dolore Federica Panicucci quando ripensa al suo papà che non c'è più. E le assenze si sentono soprattutto in periodi speciali come il Natale. Ecco che cosa ha raccontato a Verissimo ...