Federica Brignone tallona Shiffrin nel Prize Money Ranking! Quanti soldi ha guadagnato in stagione

(Di domenica 17 dicembre 2023)ha infilato la terza vittoria stagionale in Coppa del Mondo. L’azzurra si è imposta nel superG della Val d’Isere dopo la doppietta firmata nei giganti di Tremblant, riuscendo a portarsi ad appena 63 punti di distacco dalla statunitense Mikaelain classifica generale. La valdostana ha pennellato delle linee davvero magistrali sulla neve francese, a dimostrazione di una forma davvero magistrale che le sta permettendo di ottenere risultati fantasmagorici. La 33enne ha l’ardore, la voglia, la grinta di una ragazzina, combinate con l’esperienza e la caratura agonistica di un’autentica veterana. Il tris di successi ha avuto anche un interessante impatto economico, visto che ogni affermazione le ha permesso di portare a casa 47.000 franchi svizzeri (circa 49.600 euro). A questi importi si sommano anche i 22.000 ...

