Fdi | Bonelli | ' attacco violento Meloni a Saviano inaccettabile in paese democratico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “L'di Giorgiaa Roberto, scrittore sotto scorta perché minacciato dalla camorra è un vero e proprio atto di intimidazione,in uno stato. Quello della premier contro, è un atto, a lui va tutta la nostra solidarietà”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs Angelo, che prosegue: “Piuttosto, invece di continuare la sua folle propaganda, la premier dovrebbe dare conto di tutti gli appartenenti a Fratelli d'Italia indagati in questi anni; come Pasquale Maietta ex deputato di Fdi per lei grande politico poi invece imputato per bancarotta, associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale". “La pericolosa strategia di ...