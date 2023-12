Fazio-Giannini fanno quadrato su Saviano | Gravissimo

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 dicembre 2023) La giornata conclusiva di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia terminata domenica 17 dicembre con l'intervento di Giorgia Meloni, è al centro del "tavolo" con i giornalisti a Che tempo che fa, il programma di Fabiosul Nove. La premier finisce così, come è facile intuire, sotto il fuoco di fila del salotto faziano. L'editorialista di Repubblica Massimosbotta per le parole che Meloni ha dedicato a Roberto. Parlando della riqualificazione di Caivano da parte del governo, la leader di FdI ha sottolineato che nel comune del Napoletano ci sono "storie da raccontare che nessuno scrittore racconta, forse perché i camorristivendere molto di più, ci sile serie televisive, regalano celebrità, ricchezza e magari un pulpito da New York da cui dare lezioni di legalità agli ...