Fabio Bergomi non ci sta | “Ciao siamo il Monza Calcio | lottiamo alla morte con Inter Juve mentre con il Milan regaliamo…”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 17 dicembre 2023) Oggi nel lunch match disputato allo stadio “Giuseppe Meazza” dio, ilha sconfitto ilper 3-0, grazie alle reti di Reijnders, Simic e Okafor. Lo scrittore e tifosoista, però ha avuto da ridire sul comportamento della squadra brianzola e sul suo profilo X (ex Twitter), ha scritto: “L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:punge iisti: “È bastato un gol di Loftus-Cheek per farvi schizzare fuori dai tombini. Erano settimane…” Sarà l’anno del? Primato solitario in classifica dopo 8 anniqualificata grazie a ...