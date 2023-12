F1 | Carlos Sainz ha provato al simulatore la nuova Ferrari | quali pensieri affollano la mente dello spagnolo?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 dicembre 2023) L’obiettivo è uno soltanto in casa: tornare competitivi. Neanche vincere, ma combattere in modo sistematico e perentorio per cercare di avvicinarsi sensibilallo strapotere messo in pista dalla Red Bull e da Max Verstappen. Questa la missione del Cavallino Rampante, in buonissima compagnia di tutte le altre scuderie che affolleranno il Mondiale 2024 di F1, per la prossima stagione.hanei giorni scorsi, rigorosaal, la monoposto 676 (nome provvisorio) che dovrebbe correre nel prossimo campionato iridato:sono state le sensazioni? Le parole didi(Credit foto – Scuderia ...