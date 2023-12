Europee | Salvini | ' Abascal da Fdi? Conta centrodestra unito per mandare a casa sinistra' **

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - L'invito alla kermesse didi Santiago, nonostante le sue parole su Prdro Sanchez? "Ognuno è libero di invitare chi vuole, a me hanno fatto il processo alle intenzioni per aver invitato Marine Le Pen, Afd. Io conto sulin Europa, che mandi ale sinistre, che sono la rovina dell'Europa. Soros e le sinistre sono la rovina del nostro Continente. E quindi chiunque sia una alternativa è benvenuto, daa Le Pen, da Wilders a Afd". Lo ha detto il vicepremier Matteoin un punto stampa ad Atreju.

Le opposizioni Ars: "Falcone rischia di avvelenare i lavori d'aula, intervenga Galvagno"

...per il ponte sullo stretto di Messina come un mero 'scambio di cortesie' con il ministro. ... con la sua ansia da prestazione per la sua candidatura alle prossime elezioni, di avvelenare ...

La Sicilia sul ponte del ridicolo, cosa dirà di noi l’Unione Europea

La Giunta regionale siciliana ha deliberato che non intendeva partecipare finanziariamente alla realizzazione del Ponte sullo Stretto ...

Atreju 2023, la giornata finale con Abascal di Vox, Tajani e Salvini. Chiuderà l'intervento di Meloni

Atreju 2023, la diretta della giornala conclusiva. Dopo il dibattito con il ministro Fitto su «L'Europa da difendere. le ragioni dei conservatori contro il superstato ...