Equitazione | Camilli e Gaudiano sul podio a Riyadh | pass olimpico vicino per l’Italia

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) Emanueleed Emanueletornano con undalla trasferta di, consolidando la posizione nel rankingche a fine anno solare assegnerà dueolimpici non nominali ai due migliori binomi di nazionalità diverse. Nella gara di Coppa del Mondo dell’Arab League Emanuelesu Odense Odeveld ha chiuso al terzo posto a causa dell’errore al jump off, chiuso con 4 penalità in 43?58 nella gara vita dal francese Simon Delestre su I Amelusina R 51 con un doppio percorso netto e 43?55 al jump off. Nel Gran Premio del Jumping Saudi 2023, invece, Emanuelesu Chalou è secondo con un doppio netto nel tempo e 34?38 al jump off, battuto soltanto dal tedesco Christian Ahlmann su Otterongo Alpha Z, vincitore con un doppio ...