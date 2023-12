Epidemia di morbillo | si scatena il panico anche tra gli adulti | come riconoscere i sintomi della malattia?

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 17 dicembre 2023) L’Europa e l’Asia temono per l’espandersi dei contagi da. Quali sono i rischi legati allaci si può difendere? Dai dati Unicef, è emerso che i casi diin Europa e in Asia Centrale sono saliti alle stelle, con un incremento del 3.000% rispetto allo scorso anno. Spaventa l’aumento dei contagi di– InformazioneOggi.itTra il 1° gennaio e il 5 dicembre 2023 sono stati registrati 30.601 casi di, contro i 909 del 2022. Il motivo di tale fenomeno dovrebbe risiedere nella riduzione dei soggetti vaccinati, soprattutto tra i bambini.ha evidenziato la Direttrice Regionale dell’Unicef per l’Europa e l’Asia Centrale, Regina De Dominicis, il calocopertura vaccinale non può che comportare un incremento ...