Enzo Iacchetti | l’ultima misteriosa fidanzata è un’ex “vippona”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 dicembre 2023)sarebbe stato legato per quattro anni a Rosi Zamboni, in arte Roxy che abbiamo visto al Grande Fratello Vip nel 2019 quando entrava nel loft di Cinecittà per un confronto con Francesca De Andrè., la lettera dell’ex Oggi vedremo a Verissimo in onda dalle 16:30 su Canale 5 lo storico duo di conduttori che da 30 anni è al timone di Striscia La Notizia raccontarsi in un’intervista realizzata da Silvia Toffanin. Nel passato sentimentale dila moglie Roberta: dalla loro unione arriva il suo unico figlio Martino nel 1986. Terminato il matrimonio i due sono rimasti in ottimi rapporti: successivamente dal 2002 al 2007 ha avuto una relazione con l’ex velina Maddalena Corvaglia conosciuta nel corso della lavorazione al tg satirico, per poi legarsi all’artista Tania ...