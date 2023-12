Empoli | nuova sconfitta a Torino 1-0 Decisivo il gol di Zapata Pagelle

(Di domenica 17 dicembre 2023) Altra giornata nera per Andreazzoli e il suo: ora la classifica fa veramente paura. Terza vittoria consecutiva, invece, in casa per ilL'articolo proviene da Firenze Post.

Frattesi scalpita per una nuova occasione , stavolta in Empoli-Inter e dal 1?. Il nerazzurro vuole, infatti, partire titolare. Ecco al posto di chi ... (inter-news)

Calcio: Empoli. Bastoni 'Andreazzoli esigente, siamo su strada giusta'

Laavventura si chiama, l'inizio con Zanetti poi l'arrivo di Andreazzoli. "Abbiamo vissuto un periodo non facile, quando c'è un cambio in panchina non è mai bello. Siamo stati bravi a ...

Torino-Empoli, Juric: "Avevo perso la squadra, ho ritrovato il piacere di allenare"

Queste le prime parole di Ivan Juric al termine del match, il numero 100 per lui sulla panchina del Torino, vinto contro l’Empoli per 1-0 ... in particolare la nuova coppia d’attacco: "Sanabria con il ...

Andreazzoli polemico sul fuorigioco: "Così possono togliermi anche le rughe..."

Il tecnico dell'Empoli ha analizzato la prestazione della sua squadra dopo il ko in casa del Toro di Juric e non solo ...