Empoli | Andreazzoli | 'Troppi errori | mi infastidiscono Un piacere riabbracciare Ricci'

"Kovalenko non ci sarà, così come Caputo, ma recuperiamo Baldanzi", dice il tecnico azzurro EMPOLI - Due risultati utili consecutivi non sono male, ... (ilgiornaleditalia)

"Il Torino gioca in maniera diversa rispetto alle altre squadre, ti pone il quesito di come contrapporti. E' una squadra di grande qualità , son ben ... (247.libero)

Andreazzoli polemico sul fuorigioco: 'Così possono togliermi anche le rughe...'

L'è uscito sconfitto dalla trasferta contro il Torino . Al termine della sfida ai microfoni si è presentato Aurelio, che ha voluto commentare la prestazione della sua squadra: " È ...

Torino-Empoli 1-0: Empoli anemico, ai granata basta il gol di Zapata

Empoli (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi ... A disposizione: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Maldini, Bastoni. Allenatore: Andreazzoli. Con diversi infortuni Andreazzoli effettua alcuni cambi nella formazione ...

Andreazzoli dopo Torino-Empoli: “Abbiamo dato forza a una squadra che non aveva bisogno di aiuto”

“ Abbiamo iniziato al contrario rispetto a come volevamo. Abbiamo dato forza a una squadra che non aveva bisogno di aiuto. Abbiamo giocato male la prima mezz’ora, non come squadra ma individualmente.