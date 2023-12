Elettra Lamborghini rivela dove ha trascorso l’anniversario di nozze con il marito Afrojack

(Di domenica 17 dicembre 2023)ha sposato ilnel 2020 con una cerimonia a Villa Balbiano sul Lago di Como, dopo due anni di fidanzamento. La voce di “Pistolero” sarà tra gli ospiti di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin in onda oggi a partire dalle 16:30 su Canale 5.incontra nel 2018 ad un festival di Treviso,, al secolo Nick Van De Wall dj e producer olandese di origini surinamesi. Poco tempo dopo i due intraprendono una collaborazione professionale che porta a un sodalizio sentimentale. La loro relazione si evolve, tanto che arriva la proposta di matrimonio nel corso del natale 2019 davanti a tutta la famiglia. Learrivano l’anno successivo organizzate dal wedding planner Enzo Miccio con una ...

Elettra Lamborghini ha accusato un malore poco prima di prendere un volo dagli Stati Uniti per tornare in Italia. La Paura per la cantante è stata ... (ilfattoquotidiano)

Paura per Elettra Lamborghini . La “twerking queen” ha accusato un Malore . A raccontare l’accaduto è stata lei stessa attraverso alcune […] (perizona)

Paura per Elettra Lamborghini . La “twerking queen” ha accusato un Malore . A raccontare l’accaduto è stata lei stessa attraverso alcune Instagram ... (howtodofor)

Doppio appuntamento per Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, domani sabato 16 e domenica 17 dicembre , alle ore 16.30 su Canale 5, Verissimo, ... (metropolitanmagazine)

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023

Non solo, in studio protagoniste di due interviste imperdibili:e Federica Panicucci . La conduttrice di Mattino 5 è pronta per gli impegni natalizi: la conduzione del "Concerto ...

Elettra Lamborghini, dal matrimonio con Afrojack all'adozione negata: chi è la cantante ospite oggi a Verissimo

È domenica e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia ...

Mirko Brunetti, Elettra Lamborghini e gli altri ospiti di Verissimo

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...