Elena Sofia Ricci confessa | “Essere suor Angela mi ha cambiato la vita”

Leggi su lalucedimaria

(Di domenica 17 dicembre 2023) Vestire i panni di unaa, anche se solo per fiction, non è stato facile.racconta come è stato sentirsi “”., la celebredella Fiction “Che Dio ci aiuti”, apre il suo cuore.: “mi ha cambiata” Anche se solo per fiction, L'articolo proviene da La Luce di Maria.