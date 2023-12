Ecco che cosa regalano a Natale gli italiani Aumenta la spesa media

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 17 dicembre 2023)no glipronti a fare shopping per i regali di. E’ la prima volta che accade dal 2019 e laarriva a 186 euro a persona, decisamente di più dei 157 euro del 2022. Ma cheacquisteranno gli? Soprattutto alimentari e giocattoli per i bambini. Insomma le feste saranno all’insegna della tradizione. Per amor di precisione salgono al 73,2% i connazionali he sta per aprire il portafoglio pur di aggiudicarsi i pacchi doni da sistemare sotto l’albero di(contro il 72,7% dell’anno scorso). A prendere il polso al Paese è una ricerca di Confcommercio-Imprese per l’Italia condotta in collaborazione con Format Research. La diagnosi è comunque divisa in due quando si guarda al budget dei singoli consumatori: se da ...