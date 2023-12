E’ un Bologna da Champions | batte la Roma e vola al quarto posto

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 dicembre 2023), 17 dicembre 2023 – E’ entrato nella corsa allaLeague a gamba tesa, senza chiedere il permesso, mandando nel caos il campionato e facendo innamorare i propri tifosi. Ildi Thiago Motta continua a far sognare: con la vittoria sulla, i rossobluno alin solitaria. Il Dall’Ara è illuminato dalle giocate di Zirkzee, che domina sull’intera difesa giallorossa, e da triangoli, tocchi di prima, verticalizzazioni. L’autogol di Kristensen fa il resto. La squadra di Josè Mourinho, oggi orfana dell’infortunato Dybala e dello squalificato Lukaku, sprofonda al settimoe più in generale continua a non convincere nè sul piano del gioco nè su quello del carattere. E lo dimostra la sostituzione, dopo 10 minuti dal ...