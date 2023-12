E se ci scappava il morto? | perché questa ambulanza è rimasta bloccata | scoppia il caso

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Per fortuna non c'è scappato il. Ma tanta paura sì. Ieri pomeriggio un uomo ha avuto un malore mentre passeggiava sul marciapiede di corso Buenos Aires, all'altezza di via Scarlatti, restando per più di 20 minuti in preda alle convulsioni, tra la folla a passeggio per le vetrine dei negozi addobbati a festa. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e altrettanto tempestiva è stata l'nell'uscire per prestare soccorso. Peccato che, una volta imboccato corso Buenos Aires il mezzo, partito da piazzale Loreto, sia rimasto imbottigliato nel traffico. Impossibile per le automobili farsi da parte come solitamente i cittadini diligenti si premurano di fare in queste situazioni delicate. I passanti rimasti vicino all'uomo, in attesa dei soccorsi, hanno dovuto assistere per più di cinque minuti al suono delle sirene, con i mezzi immobili ...