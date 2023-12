È in radio il nuovo singolo di Luca Rustici “Rupin” feat. Maurizio Innocenti

Leggi su lopinionista

(Di domenica 17 dicembre 2023) MILANO – (L’n’R Productions /Universal Music Italy). “Il brano nasce un pomeriggio in Sicilia quandoinizia a suonare su un piano Bosendorfer a casa sua e immediatamente – racconta– mi ha ispirato a suonare una melodia con la chitarra. Ho subito registrato il piano con un IPhone e quando sono tornato in studio a Milano ho fatto una demo del brano. Le dita si muovevano da sole sulla chitarra e come un fluido magico è nato “”. Sono poi tornato in Sicilia per registrare bene il piano e finalizzare tutto il brano a Milano. Il titolo è un anagramma che si ispira all’origine del brano e a me, spero che qualcuno lo capisca, io, per ora, non lo voglio svelare”. “Ho trovato l’ispirazione di questo video – afferma il regista Salvatore Maiorano – attraverso le fantastiche ...